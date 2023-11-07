Назвал агентом Кремля: Усик обратился к Фарион после языкового скандала насчет военных – видео

В украинском социуме разгорелся языковой скандал после интервью, которое дала бывшая народная депутат Ирина Фарион известной журналистке Янине Соколовой. Это произошло из-за резких заявлений в отношении русскоязычных военных.

Ирина Фарион заявила, что не может назвать украинцами русскоязычных воинов. По ее мнению, каждый гражданин Украины должен перейти на государственный, в противном случае он янычар – отступник и предатель.

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Усик встал на защиту военных после заявления Фарион

Обсуждая языковой вопрос Янина Соколова отметила, что некоторые бойцы бригады Нацгвардии "Азов" и 3-й отдельной штурмовой бригады говорят на русском, но они точно патриоты. Однако экс-нардеп не согласилась и продолжила настаивать на своем.

Что вам, ребята, мешает, если вы такие сильные и очень умные, выполнять 29 статью закона о Вооруженных Силах Украины? Вы знаете, что такое дисциплина в армии? Если в армии нет дисциплины, то это не армия, а сброд.



Я не могу назвать их украинцами, если они не говорят на украинском языке – пусть себя назовут "русскими". Почему они так ошалели? Они такие большие патриоты. Покажи свой патриотизм – выучи язык Тараса Григорьевича Шевченка,

– заявила Фарион.

Это вызвало массу хейта в ее сторону. Одним из тех, кто возмутился таким заявлением, стал украинский боксер Александр Усик. Он обвинил Ирину Фарион в сотрудничестве с Кремлем, записав русскоязычное стихотворение, после чего поблагодарил воинов за их службу.

Смотрите видео с обращением Усика к Фарион