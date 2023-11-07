Ірина Фаріон заявила, що не може назвати українцями російськомовних воїнів. На її думку, кожен громадянин України має перейти на державну, в інакшому випадку він яничар – відступник та зрадник.
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Усик став на захист військових після заяви Фаріон
Обговорюючи мовне питання Яніна Соколова зауважила, що деякі бійці бригади Нацгвардії "Азов" і 3-ї окремої штурмової бригади розмовляють російською, але вони точно є патріотами. Проте екснардепка не погодилася та продовжила наполягати на своєму.
Що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні та дуже розумні, виконувати 29-ту статтю закону про Збройні Сили України? Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то це не армія, а зброд.
Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою – то нехай себе назвуть "рускими". Чому вони такі очманілі? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм – вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка,
– заявила Фаріон.
Це викликало масу хейту в її бік. Одним із тих, хто обурився такою заявою, став український боксер Олександр Усик. Він звинуватив Ірину Фаріон у співпраці з Кремлем, записавши російськомовний вірш, після чого подякував воїнам за їх службу.
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