"Важнейшие битвы впереди": Усик поблагодарил защитников Украины в свой день рождения

В среду, 17 января, свой день рождения отметил чемпион мира Александр Усик. Несмотря на подготовку к бою за абсолют, боксер обратился к семье и защитникам Украины.

17 января Александру Усику исполнилось 37 лет. Поклонники, близкие знакомые и друзья на протяжении всего дня поздравляли именинника с днем рождения, желая ему здоровья, новых побед и главной победы, которую ждет вся Украина.

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Усик поблагодарил всех за поздравление

Вечером 17 января слово в своих соцсетях взял сам боксер. Усик написал мощный месседж, в котором поблагодарил всех за поздравление и обратился к украинским защитникам. Александр добавил фотографию в стильном костюме.

Мне сегодня 37. Долгий путь позади, самые важные сражения впереди. Наша страна ведет собственную борьбу, поэтому я хочу поблагодарить наших героев, которые защищают Украину. Я благодарю всех, кто в меня верит и помогает: любимой жене, маме, детям, команде и друзьям. Еще благодарю тех, кто в меня не верит: вы делаете меня только сильнее на моем пути. Слава Богу всего и Слава Украине!

– написал Александр.

В этот день команда украинского чемпиона мира опубликовала мощное промо следующего боя за абсолют Александра Усика против Тайсона Фьюри.

В этом видео собраны все памятные поединки в карьере обоих выдающихся боксеров. Среди них были и моменты боя "Цыганского короля" с легендарным Владимиром Кличко, который состоялся в 2015 году. Тогда британец получил победу по единогласному решению судей.

Теперь у Усика есть шанс отомстить Фьюри за победу над Кличко-младшим 9-летней давности. Встреча за абсолют между Усиком и Фьюри состоится уже 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии.

Боксеры продолжают готовиться в своих тренировочных лагерях. В команде украинца похвастались спарринг-партнерами с которыми боксирует Александр.