Усик пожертвовал почти 14 миллионов на восстановление села под Бучей: видео заявления
Источник:инстаграм Усика
Украинский боксер продолжает помогать Родине в войне против российских оккупантов. Александр присоединился к инициативе возобновления села Мощун.
Украинский боксер Александр Усик с первых дней полномасштабной войны против России помогает стране в борьбе с оккупантами. Спортсмен сразу вернулся в Украину и вступил в ряды терробороны.
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Кроме того, боксер стал послом платформы Ukraine24, а также сам занимается благотворительностью. Теперь же чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO решил помочь одному из сел на Киевщине.
Благотворительная организация Newkraine сообщила, что Усик пожертвовал 13,8 миллиона гривен на восстановление села Мощун Бучанского района. Этот населенный пункт очутился на линии столкновения в первый месяц полномасштабной войны.
Всем привет! Я поддерживаю донатом благотворительную платформу Newkraine. Призываю всех наших друзей, известных людей, бизнеса и международных фондов присоединиться и поддержать Newkraine! Украина нуждается в нашей помощи прямо сейчас,
– заявил Александр на своей странице в инстаграме.
В селе пострадало большинство домов. Благодаря донату Александра в Мощуне будет построено 10 полноценных эргономичных модульных домов по европейским технологиям.
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Когда сойдутся Усик и Фьюри
- В августе Александр защитил пояса WBA, WBC и IBF в бою с Джошуа и теперь намерен избить чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри.
- Британец вызвал украинца на бой в декабре, однако Александр отказался сразиться в 2022 году из-за проблем со здоровьем и желания провести время с семьей.
- Именно поэтому Тайсон решил поискать нового соперника на 3 декабря. Сначала он вызвал на сражение Джошуа, но тот не подписал контракт.
- В итоге выбор пал на Чисору, которого "Цыганский король" и поразил техническим нокаутом в 10 раунде.
- Ожидается, что Усик и Фьюри могут встретиться в феврале или марте 2023 года.
- Вероятным местом проведения называют Саудовскую Аравию, где украинец сражался с Джошуа.