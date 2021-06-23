Усик опасен для любого, – тренер Уайлдера

Александр Усик после того, как стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе, хочет покорить тяжелый дивизион. До недавнего времени топ-боксеры всячески избегали украинца, но чемпион WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа таки принял вызов.
Скотт: Усик не тот, с кем горят желанием драться
Малик Скотт, тренер американского боксера Деонтея Уайлдера, считает, что Усик несет угрозу любому сопернику. По мнению тренера, другие боксеры стараются избегать Усика.
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Усик опасен для любого, не только для Джошуа. На самом деле можно только похвалить Джошуа за то, что он согласился с ним драться. Ведь Усик явно не тот, с кем горят желанием драться. Это парень, встречи с которым в ринге люди стараются избегать,
– сказал Скотт.
В тяжелом весе Усик провел два поединка, одолев Чазза Уизерспуна и Дерека Чисору. Скотт с интересом ожидает боя Усика с Джошуа.
"Усик набирается опыта на самых опасных ребятах. Он не составил для себя план из 7 поединков, это будет его всего третий бой в тяжелом весе. А это реально стремительный подъем. Будет интересно посмотреть, как Усик противостоит габаритам и технике Джошуа. А так же как Джошуа отвечает на скорость левши Усика", – отметил тренер Уайлдера.
- Поединок Усик – Джошуа может состояться 18 или 25 сентября в Лондоне на стадионе "Уэмбли" или арене "Тоттенхэма". На кону будут стоять титулы WBA, WBO, IBF.
- Гонорар будет разделен в соотношении 80/20 в пользу Джошуа. Хотя WBO официально санкционировала бой, до сих пор поединок не был объявлен..