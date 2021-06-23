Скотт: Усик не тот, с кем горят желанием драться

Малик Скотт, тренер американского боксера Деонтея Уайлдера, считает, что Усик несет угрозу любому сопернику. По мнению тренера, другие боксеры стараются избегать Усика.

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Усик опасен для любого, не только для Джошуа. На самом деле можно только похвалить Джошуа за то, что он согласился с ним драться. Ведь Усик явно не тот, с кем горят желанием драться. Это парень, встречи с которым в ринге люди стараются избегать,

– сказал Скотт.

В тяжелом весе Усик провел два поединка, одолев Чазза Уизерспуна и Дерека Чисору. Скотт с интересом ожидает боя Усика с Джошуа.

"Усик набирается опыта на самых опасных ребятах. Он не составил для себя план из 7 поединков, это будет его всего третий бой в тяжелом весе. А это реально стремительный подъем. Будет интересно посмотреть, как Усик противостоит габаритам и технике Джошуа. А так же как Джошуа отвечает на скорость левши Усика", – отметил тренер Уайлдера.