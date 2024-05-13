Меня это касается лично, – Усик сделал заявление об уничтожении Россией энергосистемы Украины

В течение полномасштабного вторжения россияне систематически пытаются разрушить энергосистему Украины. Свои террористические попытки они значительно усилили весной 2024 года.

В субботу, 17 мая, в Эр-Рияде состоится вечер бокса. Главным его событием станет битва за абсолют между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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Сознательная позиция Усика

Сейчас все спортивное сообщество ожидает этот поединок. Оба спортсмена уже завершили свои тренировочные лагеря и готовятся к эпохальному событию.

Из-за большого внимания мира к бою, он также является большой площадкой для обсуждения важных тем. Одну из таких поднял украинский чемпион, который накануне стал партнером ДТЭК в кампании под названием #БитваЗаСвітло.

Александр Усик обратился ко всему миру с просьбой помочь в восстановлении и защите энергосистемы Украины, которая подвергается разрушениям в результате атак России.

Россия разрушает всю энергосистему Украины. Ракеты летят во все станции, трансформаторы, чтобы оставить всех украинцев без света без исключения. Это атаки направлены против людей, против их безопасности и безопасности государства. Меня это касается лично, потому что там мой дом и моя семья, которая тоже под угрозой,

– сказал Усик.

Боксер также поблагодарил всех энергетиков, которые сейчас восстанавливают разрушенную инфраструктуру, за их работу и пообещал сделать все от себя зависящее, чтобы его земляки не сидели зимой без света, тепла и воды. Для этого он собирается использовать внимание мира к своему бою и рассказывать об угрозе, которая существует.

Смотрите видео с обращением Усика к миру об энергосистеме Украины

. Поединок Усик – Фьюри будет транслироваться на медиаплатформе Megogo

Напомним, что победитель станет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте в эпоху четырех поясов. Точное время начала боя пока неизвестно, но ожидается, что он начнется не ранее 00:30 в ночь с 17 на 18 мая.