Усик поддержал бойцов ВСУ: экс-игрок Динамо показал видеообращение боксера

Непобедимый Александр Усик решил поддержать украинских военных, мужественно защищающих страну от оккупантов. Он записал видеообращение к нашим героям нашего времени.

Усик поддержал украинских военных

Присоединившийся к рядам ВСУ экс-голкипер Динамо Святослав Сирота поделился видео с участием Александра Усика в своем инстаграмме. Боксер обратился к украинским военным, защищающим страну от российских захватчиков.

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Всем ребятам большой привет! Силы, радости, мирного неба! С Богом!,

– сказал Усик.

Видеообращение Усика

Эксфутболист эмоционально отреагировал на видеообращение Усика. Он отметил, что военным порой кажется, что о них забыли.

Для нас это было очень важно! Иногда чувствуешь себя там брошенным, никому не нужным. Кажется, что все о тебе забыли. Особенно, когда нет связи или находишься в окружении. Хотя это не так. Я знаю, что о каждом из ребят помнят, любят и ждут семьи, друзья, просто знакомые. Пишите ребятам каждый день! Спасибо всем, кто помогает приблизить победу и поддержать наших бойцов!

– отметил Сирота.

Что известно об экс-игрок

Сирота является питомцем Динамо, однако дебютировать за первую команду киевлян ему не удалось. Он сыграл всего два матча за дубль "бело-синих".

Затем он перешел в Верес, где сыграл 45 поединков, а затем в Днепр, за который провел 30 игр.

После завершения карьеры вратаря Сирота работал арбитром во Второй лиге Украины. В мирное время Святослав Сирота играл за сборную ветеранов Украины.

Сирота в первые дни полномасштабной войны записался добровольцем в армию, предварительно эвакуировав семью на запад Украины.

Он воевал в Луганском направлении, в одном из боев получил серьезное повреждение и оказался в больнице.

Александр Усик 20 августа выйдет на ринг против Энтони Джошуа. Реванш состоится в Саудовской Аравии.