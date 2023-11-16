"Фьюри испытывает страх": Усик объяснил скандальное поведение соперника на битве взглядов

Украинский боксер Александр Усик в феврале 2024 года может стать абсолютным чемпионом мира. Однако для этого необходимо победить Тайсона Фьюри

Топовый украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик, обладающий престижными чемпионскими титулами по версиям WBA, WBO, IBO и IBF, прокомментировал скандальное поведение обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри на дуэли взглядов после назначения даты боя. Поединок состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде.

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Усик: Фьюри очень много говорит

Бла-бла-бла, Тайсон Фьюри очень много говорит. Это можно объяснить тем, что он испытывает страх, он не чувствует комфорта, он в чем-то неуверен.

– сказал Усик на пресс-конференции.

Ожидалось, что Усик и Фьюри проведут бой 23 декабря этого года. Однако противостояние пришлось отложить из-за неожиданно тяжелого сражения "Цыганского короля" со звездой MMA Фрэнсисом Нганну.

Напомним, Фьюри 28 октября победил бывшего чемпиона UFC Франсиса Нганну раздельным решением судей, побывав во время боя в нокдауне. Усик в предыдущем поединке 26 августа одолел британца Даниэля Дюбуа.

, Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21 поединка, а Тайсон торжествовал в 34 боях из 35, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.