Усик или никто, – отец Фьюри поставил жесткий ультиматум

Отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Джон Фьюри поделился мыслями относительно следующего соперника своего сына.

Джон заявил, что единственным боксером уровня его сына является украинец Александр Усик. 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным решением судей.

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"Я говорил сыну, чтобы он даже не тратил время на других боксеров. По-моему, Тайсон должен искать либо Усика, либо никого. Дальше либо Усик, либо никто. Остальные меня не волнуют, они не на одном уровне с Тайсоном. Он даже не сможет найти мотивацию на другие поединки", – заявил Фьюри-старший.

Что известно о победе Фьюри