Усик неожиданно опустился на вторую позицию в рейтинге WBA
2 июля 2021 , 08:17Читати новину українською
Источник:WBA
Украинский тяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) потерял позицию в обновленном рейтинге Всемирной боксерской организации (WBA).
Украинец опустился с первой позиции на вторую.
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Топ-5 рейтинга:
1. Даниель Дюбуа
2. Александр Усик
3. Луис Ортис
4. Энди Руис
5. Чарльз Мартин
Следующий бой Усик проведет с Джошуа
- Бой Усик – Джошуа пройдет в Лондоне. Поединок примет "Уэмбли" или стадион футбольного клуба "Тоттенхэм".
- Усик претендент на титул WBO, но на кону будут стоять еще и пояса WBA и IBF. Промоутер Эдди Хирн заявил, что гонорар за бой будет разделен в соотношении 80/20 в пользу Энтони.
- В предыдущем бою Усик одолел Дерека Чисору. Зато Энтони Джошуа нокаутировал Кубрата Пулева. Оба боксера – олимпийские чемпионы 2012 года.