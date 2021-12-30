Усик не впечатлил: журнал The Ring назвал имя лучшего боксера 2021 года

Авторитетный боксерский журнал The Ring назвал абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) лучшим бойцом 2021 года.

В борьбе за это звание Канело обошел Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) и Александра Усика (19-0, 13 КО), Джоша Тейлора (18-0, 13 КО) и Теренса Кроуфорда (38-0, 29) КО).

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В 2021 году мексиканец провел три боя, поочередно победив Авни Йылдырыма (24-4, 13 КО) и Билли Джо Сондерса (30-1, 14 КО) и Калеба Планта (21-1, 12 КО). В итоге, начиная год с титулом WBA, Канело уже в ноябре собрал все другие пояса и стал абсолютным чемпионом мира.

"Я делаю свое дело из-за любви к боксу. Все, что я получаю взамен, – честь для меня. Это мой бонус. Я чувствую себя прекрасно. Это уже моя вторая подобная награда, но, надеюсь, их будет еще много", – заявил Канело.

Альварес может подраться с Усиком

Став чемпионом мира в категориях от 67 до 79 килограмм, 31-летний Сауль Альварес решил подняться до крузервейта – бывшего дивизиона Александра Усика. Более того, впоследствии не исключен поединок Канело – Усик.

Интересно, что Александр уже заявил, что не прочь подраться с Канело. "Если он хочет боксировать со мной в крузервейте, я смогу спуститься туда, но при условии, что во мне останутся пояса в супертяжелом весе, ведь я вернусь обратно", – отметил украинец.