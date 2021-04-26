По словам Александра, выполнению его желаний способствовала вера и трудолюбие.
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"Когда я был маленький, я много мечтал, что когда я вырасту у меня будет крутая тачка, лаве, красивая высокая жена, и много детей. И сейчас, у меня все это есть, но не благодаря мечтам, а благодаря Богу и трудолюбию", – отметил Усик в подписи к фото, на котором позировал возле "Мерседеса".
- Александр Усик провел 2 боя в тяжелом весе, где нет весовых ограничений. В 2019 году украинец досрочно победил Чазза Уизерспуна. Осенью 2020 года украинец решением судей одолел Чисору.
- Пока не известно, кто станет следующим соперником Александра. Вероятно, украинец встретится с британцем Джо Джойсом за временный титул чемпиона WBO.