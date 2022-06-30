Он меня боится, – Усик нашел отмазку в словах Фьюри о сумасшедших 500 миллионах
Источник:iFL TV
Победитель реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа может по пенсии Тайсона Фьюри. Украинский боксер прокомментировал, что "Цыганский король" отказывается выходить с ним в один ринг.
Усик: Кто ему даст 500 лямов
Тайсон Фьюри уже не раз подчеркивал, что не будет боксировать против Усика. Вроде бы Александр не соответствует его уровню. Украинский боксер находит в таких словах британца откровенную отмазку.
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Бой против Фьюри для Джошуа или Усика может быть абсолютом в тяжелом весе.
Дай бог, чтобы Фьюри был на моем пути к званию абсолютного чемпиона. Тайсон говорит, что не хочет боксировать со мной, потому что я не его уровня или еще что-то. Он меня боится,
– заявил украинский боксер.
Вспомнил Усик, что за возвращение на ринг Тайсон Фьюри хочет получить сумасшедшую сумму в размере 500 миллионов долларов. Александру просто смешно с такой прихоти "Цыганского короля".
Фьюри хочет 500 миллионов долларов. Ха-ха-ха. Он шутит. 500 лям? Кто ему даст 500 лям? Я тоже хочу 500 миллионов, и что?,
– добавил Усик.
Напомним, что непобедимый британец объявил об окончании карьеры в преддверии последнего боя в трилогии против Диллиана Уайта. Фьюри яркой победой над соперником поставил красивую точку в профессиональной карьере.К слову. Впереди у Усика реванш против Джошуа, который состоится уже 20 августа в Саудовской Аравии. Боксеры уже приняли участие в двух пресс-конференциях и дуэлях взглядов. Уже даже вышло промо сражение, которое отсняли в уличном стиле.
Прогноз от Favbet
- С каждым днем коэффициент победы Усика существенно не меняется. Букмекеры верят в успешную защиту титулов украинского боксера – 1,56. Победа Джошуа оценена в 2,76.
- Скорее всего, боксеры пройдут весь 12-раундовый путь, а победителя реванша определят судьи. Победа Усика по очкам оценена лучше всего – 2,30. Победа Энтони по такому же результату 7,50.
- Однако на досрочную победу Александра тоже стоит хороший коэффициент 3,50.
- Если будет нокаут от Усика или бой досрочно закончится из-за отказа Джошуа, то поединок завершится с 7-го по 9-й раунд – 8,50.