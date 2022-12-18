Фьюри напрягся: Усик заинтриговал фанатов кратким сообщением

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик сделал недвусмысленное сообщение в своем Instagram. Болельщики боксера расшифровали его месседж.

Эпопея с долгожданным всеми болельщиками боем за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте приближается к финалу. Скорее всего, в ближайшее время мы узнаем официальную дату поединка.

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Именно на это намекает свежий пост Александра Усика в Instagram.

Я иду…,

– недвусмысленно написал украинский боксер на английском языке.

Подписчики Усика сразу раскусили кому назначено это послание:

"Мне нравится Тайсон Фьюри, но он явно встретил себе равного по силе ума".

"Давайте закроем этот бой".

"Саша деклассируй Фьюри. Здоровье тебе".

Теперь остается набраться остатков терпения и дождаться официального объявления боя.

Раньше Александр Усик уже анонсировал начало подготовки к предстоящему бою. Украинскому боксеру нужно подойти к поединку в лучшей форме.

Недавно Усик заявил, что вероятный поединок против Тайсона Фьюри может быть последним в его карьере. Обладатель титулов WBO/WBA/IBF/IBO/The Ring планирует больше внимания уделять своим детям.