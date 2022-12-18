Фьюри напрягся: Усик заинтриговал фанатов кратким сообщением
Источник:Инстаграмм Александра Усика
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик сделал недвусмысленное сообщение в своем Instagram. Болельщики боксера расшифровали его месседж.
Эпопея с долгожданным всеми болельщиками боем за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте приближается к финалу. Скорее всего, в ближайшее время мы узнаем официальную дату поединка.
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Именно на это намекает свежий пост Александра Усика в Instagram.
Я иду…,
– недвусмысленно написал украинский боксер на английском языке.
Подписчики Усика сразу раскусили кому назначено это послание:
- "Мне нравится Тайсон Фьюри, но он явно встретил себе равного по силе ума".
- "Давайте закроем этот бой".
- "Саша деклассируй Фьюри. Здоровье тебе".
Теперь остается набраться остатков терпения и дождаться официального объявления боя.
Раньше Александр Усик уже анонсировал начало подготовки к предстоящему бою. Украинскому боксеру нужно подойти к поединку в лучшей форме.
Недавно Усик заявил, что вероятный поединок против Тайсона Фьюри может быть последним в его карьере. Обладатель титулов WBO/WBA/IBF/IBO/The Ring планирует больше внимания уделять своим детям.