Усик может остаться абсолютным чемпионом: в IBF сообщили, что нужно для сохранения пояса

Александр Усик вскоре может лишиться статуса абсолютного чемпиона мира, поскольку физически не сможет вовремя провести обязательную защиту титула IBF от посягательств хорвата Филипа Хрговича. Однако в организации готовы пойти навстречу украинцу.

Новоиспеченный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик может запросить исключение из правил Международной федерации бокса (IBF) относительно обязательной защиты пояса. Об этом заявил президент IBF Дэрил Пиплс.

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IBF готова пойти Усику на уступки

По словам функционера, любой действующий чемпион по версии его федерации может попросить об исключении, но команда Усика пока не обращалась с таким запросом. При этом пункт обязательного реванша в контракте на бой украинца и британца не имеет прерогативу над обязательной защитой.

"Любой действующий чемпион может попросить сделать исключение из любого правила IBF. Команда Усика имеет это право. Почему она этого не сделала? Я не знаю. Сейчас бой Хргович – Дюбуа не является титульным.

Если команда Усика попросит сделать исключение, оно будет передано в совет директоров IBF, и если совет его предоставит, то, скорее всего, будут применены особые условия", – сказал Дэрил Пиплс.

Поскольку Усик свой ближайший бой проведет снова с Тайсоном Фьюри, Александра могут лишить титула IBF накануне боя обязательного претендента Филиппа Хрговича с Даниэлем Дюбуа, который состоится 1 июня.

Напомним, в ночь с 18 на 19 мая Александр Усик раздельным решением судей победил британца Тайсона Фьюри в поединке за все пояса супертяжелого веса. "Цыганский король" жаждет реванша, на который украинец ответил согласием.