"Почему бы не попробовать": Усик может перейти в другой вид спорта, но речь идет не о футболе

Александр Усик является одним из величайших боксеров современности. Он дважды становился абсолютом в разных весовых категориях, но вскоре украинец может попробовать себя в другом виде спорта.

Впереди нашего чемпиона ожидает реванш с Тайсоном Фьюри. После этого Александр Усик заявлял, что планирует вернуться в крузервейт.

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Усик готов к новым вызовам

Однако есть вероятность, что карьера первого абсолюта хевивейта в эпоху четырех поясов может измениться гораздо кардинальнее. Директор команды Усика рассказал, что украинец после второй битвы с Фьюри может перейти в бои на голых кулаках BKFC Конора Макгрегора или попробовать себя в ММА.

Александр Усик признался, что действительно готов рассмотреть такие варианты в будущем. Он обратился к экс-чемпиону UFC Конору Макгрегору с соответствующим месседжем.

Мы работаем сейчас. Не знаю, подерусь ли на голых кулаках, это вполне возможно. Моя команда работает, это интересно, почему бы не попробовать? UFC? Почему бы и нет? Конор Макгрегор, погнали! Эй, я готов драться,

– сказал Усик.

. Александр Усик также имеет контракт с футбольным клубом Полесье. Поэтому уже в сезоне-2024/2025 болельщики могут увидеть его и на футбольном поле.

Напомним, что предварительно реванш Усик – Фьюри должен состояться 21 декабря.