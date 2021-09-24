Усик мило поцеловал Ломаченко в ухо после пресс-конференции в Лондоне: смешное видео

Василий Ломаченко прилетел в Лондон, чтобы поддержать земляка в бою с Энтони Джошуа. Александр Усик решил мыло подшутить над другом.

Усик с хорошим чувством юмора

Александр Усик дал традиционную пресс-конференцию накануне боя с Джошуа в Лондоне. Событие посетил Василий Ломаченко, прилетевший в столицу Великобритании.

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Ломаченко давал интервью журналистами. В тот момент Усик проходил мимо земляка и нежно поцеловал Василия в ухо. Ломаченко не был удивлен такому поступку Александра, поэтому никак эмоционально не отреагировал на поведение своего друга.

Видео поцелуя Усик по ссылке

Отметим, что Александр пришел на общение с журналистами в стиле Джокера. Боксеры уже провели дуэль взглядов.

Усик уже 25 сентября сойдется на ринге с Джошуа. Бой состоится на стадионе "Тоттенхэм". Родные трибуны будут горячо поддерживать Энтони, все билеты на поединок были раскуплены еще в первый день.

В углу ринга Александру будет помогать Анатолий Ломаченко, отец Василия Ломаченко.

В Усика не будет другого шанса победить британца, если он потерпит поражение в первом поединке. Если же Джошуа проигрывает сопернику из Украины, то у него будет шанс на реванш.

Усик – Джошуа / Инфорграфика Спорт 24