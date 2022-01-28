Усик и Миколенко обменялись подарками во время встречи

Футболист Виталий Миколенко и боксер Александр Усик встретились. Во время этой встречи не обошлось без подарков.

Миколенко выложил фотографию в инстаграме с Усиком. "С чемпионом", – подписал он ее.

Читайте также Это жадность, – Фьюри отреагировал на отказ Джошуа и Уайта от отступных

На этой фотографии Миколенко держит боксерские перчатки с автографом.

Усик же позирует с футболкой Миколенко из Эвертона тоже с автографом.

Стоит отметить, что Миколенко сейчас восстанавливается от травмы. Поэтому он не сыграл в последнем матче за Эвертон 22 января.

Кроме того, в АПЛ сейчас небольшой зимний перерыв. Следующий матч команда проведет в чемпионате 8 февраля против Ньюкасла. Перед тем 5 февраля "ириски" сыграют против Брентфорда в 1/16 финала Кубка Англии.

Относительно Усика, то боксер сейчас отдыхает. Промоутеры не могут договориться относительно его следующего боя. С одной стороны, он должен провести реванш против Энтони Джошуа, у которого выиграл три чемпионских пояса в тяжелом весе. Но у него также есть возможность провести бой против Тайсона Фьюри, который владеет поясом WBC в тяжелом весе. Именно его и не хватает Усику до звания абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. До этого он владел званием "абсолюта" в крузервейте.