Миколенка виклав фотографію в інстаграмі з Усиком. "З чемпіоном", – підписав він її.

Читайте також Це жадібність, – Ф'юрі відреагував на відмову Джошуа та Уайта від відступних

На цій фотографії Миколенко тримає боксерські рукавички з автографом.

Усик же позує з футболкою Миколенка з Евертона теж з автографом.

Варто відзначити, що Миколенко зараз відновлюється від травми. Відтак він не зіграв в останньому матчі за Евертон 22 січня.

Окрім того, в АПЛ зараз невелика зимова перерва. Наступний матч команда проведе в чемпіонаті 8 лютого проти Ньюкасла. Перед тим 5 лютого "іриски" зіграють проти Брентфорда в 1/16 фіналу Кубка Англії.

Щодо Усика, то боксер зараз відпочиває. Промоутери не можуть домовитися щодо його наступного бою. З однієї сторони, він має провести реванш проти Ентоні Джошуа, в якого виграв три чемпіонські пояси у важкій вазі. Але в нього також є можливість провести бій проти Тайсона Ф'юрі, який володіє поясом WBC у важкій вазі. Саме його і не вистачає Усику до звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. До цього він володів званням "абсолюта" в крузервейті.