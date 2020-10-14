В Украине 14 октября отмечают День защитника. Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко присоединились к поздравлениям.

Поздравление боксеров появилось на их совместной странице в инстаграме – lomus_official. Об этом сообщает 24 канал.

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Поздравляем с днем защитника Украины! Этот праздник героических традиций нашего народа, силы духа и мужества, преданности своему Отечеству и гордости за него! Это праздник всех, кто любит и защищает Украину. Мы всей душой и сердцем за тебя!

– говорится в сообщении Ломаченко и Усика.

14 октября в Украине отмечают сразу несколько праздников: праздник Покрова Пресвятой Богородицы, День казачества, день создания Украинской повстанческой армии и День защитника Украины.

Ломаченко и Усик проведут важные бои в октябре

Уже в этом месяце оба украинских боксера проведут важные поединки.

В ночь с 17 на 18 октября Василий Ломаченко проведет бой против американца Теофимо Лопеса. На кону поединка будут все титулы WBC, WBA, WBO и IBF.

В то же время Александр Усик 31-го октября проведет второй бой в супертяжелом весе против Дерека Чисоры.