Усик і Ломаченко привітали з Днем захисника України: Це свято героїчних традицій нашого народу
В Україні 14 жовтня відзначають День захисника. Українські боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко приєдналися до привітань.
Привітання боксерів з'явилося на їх спільній сторінці в інстаграмі – lomus_official. Про це повідомляє 24 канал.
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Вітаємо з днем захисника України! Це свято героїчних традицій нашого народу, сили духу і мужності, відданості своїй Вітчизні і гордості за неї! Це свято всіх, хто любить і захищає Україну. Ми всією душею і сердцем за тебе!,
– йдеться у повідомленні Ломаченка й Усика.
Ломаченко й Усик проведуть важливі бої у жовтні
Уже цього місяця обидва українські боксери проведуть важливі поєдинки.
У ніч з 17 на 18 жовтня Василь Ломаченко проведе бій проти американця Теофімо Лопеса. На кону поєдинку будуть всі титули WBC, WBA, WBO та IBF.
Водночас Олександр Усик 31-го жовтня проведе другий бій у суперважкій вазі проти Дерека Чісори.
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