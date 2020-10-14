В Україні 14 жовтня відзначають День захисника. Українські боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко приєдналися до привітань.

Привітання боксерів з'явилося на їх спільній сторінці в інстаграмі – lomus_official. Про це повідомляє 24 канал.

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Вітаємо з днем захисника України! Це свято героїчних традицій нашого народу, сили духу і мужності, відданості своїй Вітчизні і гордості за неї! Це свято всіх, хто любить і захищає Україну. Ми всією душею і сердцем за тебе!,

– йдеться у повідомленні Ломаченка й Усика.

14 жовтня в Україні відзначають відразу декілька свят: свято Покрови Пресвятої Богородиці, День козацтва, день створення Української повстанської армії та День захисника України.

Ломаченко й Усик проведуть важливі бої у жовтні

Уже цього місяця обидва українські боксери проведуть важливі поєдинки.

У ніч з 17 на 18 жовтня Василь Ломаченко проведе бій проти американця Теофімо Лопеса. На кону поєдинку будуть всі титули WBC, WBA, WBO та IBF.

Водночас Олександр Усик 31-го жовтня проведе другий бій у суперважкій вазі проти Дерека Чісори.