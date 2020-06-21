В молодые годы ведущие украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик посмеялись над техникой легенды бокса Виталия Кличко. Они показали, как бьется на ринге украинец.

В YuoTube появился ролик, в котором боксеры показывают технические навыки Виталия Кличко, пишет 24 канал. Стоит увидеть "Пис*ка... После": Виталий Кличко выдал новый мегаляп в прямом эфире – видео Бой в стиле Кличко После этого видео, Усик подписал контракт с K2 Promotions и на камеру всегда уважительно отзывался о Виталии Кличко. Усик и Ломаченко копируют технику Кличко Главные достижения Виталия Кличко Шестикратный чемпион мира по кикбоксингу (дважды среди любителей и четырежды среди профессионалов).

Чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории по версиям WBO (1999/2000), WBC (2004/05 и 2008/14), The Ring (2004/05).

В течение карьеры одержал победу в 15 поединках за титул чемпиона мира в тяжелом весе.

Серебряный призер чемпионата мира по боксу среди любителей по версии AIBA (1995 год).

Единственный боксер, которому вручили пояс "вечного" чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.

Трехкратный чемпион Украины по боксу среди любителей.

Чемпион I Всемирных игр военнослужащих в тяжелой весовой категории (1995 год).

В июне 2018 года первым из граждан Украины включен в международный зал боксерской славы.