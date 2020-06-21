У молоді роки провідні українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик посміялись із техніки легенди боксу Віталія Кличка. Вони показали, як б'ється на рингу українець.

У YuoTube з'явився ролик у якому боксери показують технічні навички Віталія Кличка, пише 24 канал. Варто побачити "Піс*ка... Після": Віталій Кличко видав новий мегаляп у прямому ефірі – відео Бій у стилі Кличка Після цього відео, Усик підписав контракт з K2 Promotions і на камеру завжди шанобливо відгукувався про Віталія Кличка. Усик та Ломаченко копіюють техніку Кличка Головні досягнення Віталія Кличка Шестиразовий чемпіон світу з кікбоксингу (двічі серед аматорів і чотири рази серед професіоналів).

Чемпіон світу з боксу у важкій ваговій категорії за версіями WBO (1999/2000), WBC (2004/05 та 2008/14), The Ring (2004/05).

Протягом кар'єри здобув перемогу в 15 поєдинках за титул чемпіона світу у важкій вазі.

Срібний призер чемпіонату світу з боксу серед аматорів за версією AIBA (1995 рік).

Єдиний боксер, якому вручили пояс «вічного» чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC.

Триразовий чемпіон України з боксу серед аматорів.

Чемпіон I Всесвітніх ігор військовослужбовців у важкій ваговій категорії (1995 рік).

У червні 2018 року першим з громадян України включений до міжнародної зали боксерської слави.