Усик кардинально изменил прическу перед боем с Джошуа: фото

Украинский боксер Александр Усик готовится к бою против Энтони Джошуа. И в подготовке к бою решил сменить прическу.

Смена прически оказалась кардинальной. Усик полностью состриг волосы на голове. Фотографию он выложил на своей странице в инстаграм.

Достойно внимания Все, кроме одного: какие титулы получит победитель боя Усик – Джошуа

При этом за два дня до того боксер выкладывал фотографию, где у него довольно короткие волосы на голове.

А в целом Усик часто любит менять прически.

Следующий свой бой Александр Усик должен провести 25 сентября. Его соперником будет Энтони Джошуа. Хотя официально о поединке пока не объявлено.

Это будет чемпионский бой, ведь на кону будут три чемпионских пояса – WBO, WBA и IBF в тяжелом весе.