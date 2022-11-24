Усик спел об освобождении Крыма: крутое видео от украинского чемпиона

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик опубликовал видео патриотической песни об освобождении Крыма от россиян. Таким образом боксер высказал свою позицию по оккупированному полуострову.

Украинский боксер Александр Усик вместе с лидером одесской группы Barabanda Эльнуром Рустамовым записали песню "Письмо к маме". В тексте говорится об освобождении Крыма от российских оккупантов.

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В начале песни Усик находился в машине, а когда прозвучали слова об освобождении Крыма, он вышел из автомобиля с крымскотатарским флагом на плечах. При этом прославленный украинский боксер держал в руках чемпионские пояса.

"Вместе с Александром Усиком напомнили всем, что Крым это Украина. Мы вместе с ним из украинского Симферополя", - подписал видео Рустамов.

Видео патриотической песни с участием Усика