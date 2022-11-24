Усик спел об освобождении Крыма: крутое видео от украинского чемпиона
Источник:Инстаграм Александра Усика
Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик опубликовал видео патриотической песни об освобождении Крыма от россиян. Таким образом боксер высказал свою позицию по оккупированному полуострову.
Украинский боксер Александр Усик вместе с лидером одесской группы Barabanda Эльнуром Рустамовым записали песню "Письмо к маме". В тексте говорится об освобождении Крыма от российских оккупантов.
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В начале песни Усик находился в машине, а когда прозвучали слова об освобождении Крыма, он вышел из автомобиля с крымскотатарским флагом на плечах. При этом прославленный украинский боксер держал в руках чемпионские пояса.
"Вместе с Александром Усиком напомнили всем, что Крым это Украина. Мы вместе с ним из украинского Симферополя", - подписал видео Рустамов.
Видео патриотической песни с участием Усика
- Напомним, что после начала полномасштабной российской агрессии Александр Усик занял четкую проукраинскую позицию.
- С первых дней войны Усик записался в терроборону Киевщины. После чего отправился за границу, чтобы подготовиться к реваншу против Джошуа, в котором победил.
- Также боксер посещает раненых военных в госпиталях, уговоривших его вернуться в бокс ради боя-реванша против Энтони.
- Недавно Усик провел благотворительное мероприятие в поддержку Украины в США.