"Я побью тебя, Усик": хорватский боксер пытается сорвать бой украинца против Тайсона Фьюри

Филипп Хргович пытается всеми возможными способами добиться боя против украинского чемпиона мира. Он уверен, что может сам противостоять "Цыганскому королю" в поединке за звание абсолютного чемпиона.

В конце августа Александр Усик защитил пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе. Украинский боксер нокаутировал в девятом раунде англичанина Даниэля Дюбуа.

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Хорват в очереди

Теперь украинца должна ожидать следующую защиту уже по линии IBF. Обязательным претендентом является хорватский боксер Филипп Хргович. В преддверии возможного боя балканец начал раздавать громкие интервью и провоцировать Усика.

Я думаю о тебе, Усик. Мы скоро встретимся. Декабрь или январь. Я тебя побью. Усик. Извини, я тот человек, который станет абсолютным чемпионом мира. Бой Александра с Фьюри? Я не соглашусь на отступные. Может, разве что на какую-то сумасшедшую сумму, но мне кажется, что ее мне не предложат. Я чувствую, что могу победить Усика и подраться за звание абсолютного чемпиона мира. Я могу заработать гораздо больше, чем эти отступные. Это должна быть сумасшедшая сумма, но я не хочу никаких отступных,

– заявил Хргович.

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Бой против Фьюри

Напомним, что после победы Усика над Джошуа в прошлом году команда украинца начала переговоры с Тайсоном Фьюри о бою за звание абсолютного чемпиона мира. Именно Цыганскому королю принадлежит пояс WBC, которого не хватает Александру.

Впрочем, англичанин максимально затягивал переговоры и выставлял новые условия, из-за чего бой так и не состоялся. Тайсон решил провести поединок против эксзвезды ММА Фрэнсиса Нганну.

. Филип Хргович провел на профессиональном уровне 16 поединков, выиграв каждый из них (13 – нокаутом). В свою очередь, Усик также имеет стопроцентный показатель – 21 победа, в том числе 14 нокаутом.