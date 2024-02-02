Экс-чемпион мира рассказал, что может помочь Фьюри в поединке с Усиком
Источник:разговорный СПОРТ
Бывший чемпион мира в тяжелом весе британец Энцо Маккаринелли поделился мыслями относительно предстоящего поединка Тайсона Фьюри против Александра Усика. Он выделил сильнейшего.
Энцо Маккаринелли считает, что Фьюри будет все же сильнее. По его словам, Тайсон "не будет недооценивать Усика".
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Маккаринелли о бое Усик – Фьюри
"Я думаю, что Фьюри окажется слишком большим для Усика. Я всегда говорил, что Тайсон – слишком большой и слишком хорош в том, что он делает. Люди продолжают говорить о его выступлении в бою с Ноганну. Давайте прямо: это было ужасное выступление. Тайсон выглядел так, будто не тренировался.
Я сомневаюсь, что он готовился. Если бы он тогда проиграл, то это пошло бы ему на пользу. Но, возможно, это дало ему толчок и сфокусировало на предстоящем вызове. Он не будет недооценивать Усика", – сказал он.
Главное о поединке
- Напомним, что 17 февраля Александр Усик выйдет на ринг против Тайсона Фьюри. Поединок будет принимать Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
- В андеркарте этого боя запланировано два поединка. В первом из них встретятся чемпион мира IBF во втором полулегком весе, Джо Кордино из Уэльса, и чемпион IBO, Энтони Какачи из Северной Ирландии. Во втором поединке на ринг выйдут российский боксер Сергей Ковалев и непобедимый Робин Сафар из Швеции.
- В условиях контракта для этого поединка предусмотрена возможность реванша, но при условии, что оба боксера подарят зрителям захватывающий поединок.