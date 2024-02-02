Экс-чемпион мира рассказал, что может помочь Фьюри в поединке с Усиком

Бывший чемпион мира в тяжелом весе британец Энцо Маккаринелли поделился мыслями относительно предстоящего поединка Тайсона Фьюри против Александра Усика. Он выделил сильнейшего.

Энцо Маккаринелли считает, что Фьюри будет все же сильнее. По его словам, Тайсон "не будет недооценивать Усика".

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Маккаринелли о бое Усик – Фьюри

"Я думаю, что Фьюри окажется слишком большим для Усика. Я всегда говорил, что Тайсон – слишком большой и слишком хорош в том, что он делает. Люди продолжают говорить о его выступлении в бою с Ноганну. Давайте прямо: это было ужасное выступление. Тайсон выглядел так, будто не тренировался.

Я сомневаюсь, что он готовился. Если бы он тогда проиграл, то это пошло бы ему на пользу. Но, возможно, это дало ему толчок и сфокусировало на предстоящем вызове. Он не будет недооценивать Усика", – сказал он.

Главное о поединке