Енцо Маккарінеллі вважає, що Ф'юрі буде все ж таки сильнішим. За його словами, Тайсон "не буде недооцінювати Усика".

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Маккарінеллі про бій Усик – Ф'юрі

"Я думаю, що Ф'юрі виявиться занадто великим для Усика. Я завжди говорив, що Тайсон – занадто великий і занадто хороший у тому, що він робить. Люди продовжують говорити про його виступ у бою з Ноганну. Давайте прямо: це був жахливий виступ. Тайсон виглядав так, ніби не тренувався.

Я сумніваюся, що він готувався. Якби він тоді програв, то це пішло б йому на користь. Але, можливо, це дало йому поштовх і сфокусувало на майбутньому виклику. Він не буде недооцінювати Усика", – сказав він.

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