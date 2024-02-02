Енцо Маккарінеллі вважає, що Ф'юрі буде все ж таки сильнішим. За його словами, Тайсон "не буде недооцінювати Усика".
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Маккарінеллі про бій Усик – Ф'юрі
"Я думаю, що Ф'юрі виявиться занадто великим для Усика. Я завжди говорив, що Тайсон – занадто великий і занадто хороший у тому, що він робить. Люди продовжують говорити про його виступ у бою з Ноганну. Давайте прямо: це був жахливий виступ. Тайсон виглядав так, ніби не тренувався.
Я сумніваюся, що він готувався. Якби він тоді програв, то це пішло б йому на користь. Але, можливо, це дало йому поштовх і сфокусувало на майбутньому виклику. Він не буде недооцінювати Усика", – сказав він.
Головне про поєдинок
- Нагадаємо, що 17 лютого Олександр Усик вийде на ринг проти Тайсона Ф'юрі. Поєдинок прийматиме Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.
- В андеркарті цього бою заплановано два поєдинки. У першому з них зустрінуться чемпіон світу IBF у другій напівлегкій вазі, Джо Кордіно з Уельсу, і чемпіон IBO, Ентоні Какачі з Північної Ірландії. У другому поєдинку на ринг вийдуть російський боксер Сергій Ковальов та непереможний Робін Сафар із Швеції.
- В умовах контракту для цього поєдинку передбачено можливість реваншу, але при умові, що обидва боксери подарують глядачам захоплюючий поєдинок.