Энцо Маккаринелли считает, что Фьюри будет все же сильнее. По его словам, Тайсон "не будет недооценивать Усика".
Смотрите также В лесу никогда не увидишь толстого волка, – Усик оценил разницу в габаритах с Фьюри
Маккаринелли о бое Усик – Фьюри
"Я думаю, что Фьюри окажется слишком большим для Усика. Я всегда говорил, что Тайсон – слишком большой и слишком хорош в том, что он делает. Люди продолжают говорить о его выступлении в бою с Ноганну. Давайте прямо: это было ужасное выступление. Тайсон выглядел так, будто не тренировался.
Я сомневаюсь, что он готовился. Если бы он тогда проиграл, то это пошло бы ему на пользу. Но, возможно, это дало ему толчок и сфокусировало на предстоящем вызове. Он не будет недооценивать Усика", – сказал он.
Главное о поединке
- Напомним, что 17 февраля Александр Усик выйдет на ринг против Тайсона Фьюри. Поединок будет принимать Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
- В андеркарте этого боя запланировано два поединка. В первом из них встретятся чемпион мира IBF во втором полулегком весе, Джо Кордино из Уэльса, и чемпион IBO, Энтони Какачи из Северной Ирландии. Во втором поединке на ринг выйдут российский боксер Сергей Ковалев и непобедимый Робин Сафар из Швеции.
- В условиях контракта для этого поединка предусмотрена возможность реванша, но при условии, что оба боксера подарят зрителям захватывающий поединок.