Энцо Маккаринелли считает, что Фьюри будет все же сильнее. По его словам, Тайсон "не будет недооценивать Усика".

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Маккаринелли о бое Усик – Фьюри

"Я думаю, что Фьюри окажется слишком большим для Усика. Я всегда говорил, что Тайсон – слишком большой и слишком хорош в том, что он делает. Люди продолжают говорить о его выступлении в бою с Ноганну. Давайте прямо: это было ужасное выступление. Тайсон выглядел так, будто не тренировался.

Я сомневаюсь, что он готовился. Если бы он тогда проиграл, то это пошло бы ему на пользу. Но, возможно, это дало ему толчок и сфокусировало на предстоящем вызове. Он не будет недооценивать Усика", – сказал он.

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