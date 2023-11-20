Чтобы сам его не получил от чемпиона: Фьюри заверил, что даст Усику урок по боксу

Тайсон Фьюри и Александр Усик наконец-то получили финальную дату боя за абсолют. Боксеры сойдутся на ринге 17 февраля 2024 года.

На коне сражения, который состоится в Саудовской Аравии, будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Сейчас боксеры своими громкими болтовнями привлекают внимание к поединку. Особенно этим занимается Тайсон Фьюри, являющийся профессионалом в теме громких заявлений.

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Очередные громкие заявления "Цыганского короля"

Британец каждый раз утверждает одно – победит Усика и размажет его на ринге. "Жадное пузо" даже не допускает своего поражения в бою с украинским чемпионом мира.

Теперь же Фьюри заговорил, что 17 февраля проведет мастер-класс для украинца, как следует драться в хевивейте. Ведь считает Усика боксером-средневесом. В команде Тайсона утверждают, что их боксер подготовится к Усику лучше, чем к выставочной встрече против Фрэнсиса Нганну, которому британец едва не проиграл. Да и его победу можно назвать достаточно сомнительной.

Я просто проведу для него урок бокса. Как бы я ни боксировал в этом поединке – я могу у него выиграть в любом случае,

– заявил "Цыганский король".

Усик с улыбкой на лице слушает все эти перспективные заявления британца. Украинский боксер не менее уверенно чувствует себя в подобных ситуациях или встречается с Фьюри.

Александр уверяет, что Тайсон его считает маленьким боксером, хотя на ринге увидит, что ошибся.