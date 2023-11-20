На кону бою, який відбудеться у Саудівській Аравії, стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Наразі боксери своїми гучними балачками привертають увагу до поєдинку. Особливо, цим займається Тайсон Ф'юрі, який є професіоналом у темі гучних заяв.
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Чергові гучні заяви "Циганського короля"
Британець щоразу твердить одне – переможе Усика та розмаже його на ринзі. "Жадібне пузо" навіть не припускає своєї поразки у бою з українським чемпіоном світу.
Тепер же Ф'юрі заговорив, що 17 лютого проведе майстер-клас для українця, як потрібно битись у хевівейті. Адже вважає Усика боксером-середньоваговиком. У команді Тайсона стверджують, що їх боксер підготується до Усика краще, аніж до виставкової зустрічі проти Френсіса Нганну, якому британець ледь не програв. Та й його перемогу можна назвати доволі сумнівною.
Я просто проведу для нього урок боксу. Як би я не боксував у цьому поєдинку – я можу в нього виграти в будь-якому випадку,
– заявив "Циганський король".
Усик із посмішкою на обличчі слухає ці всі перспективні заяви британця. Український боксер не менш впевнено почуває себе у подібних ситуаціях, чи коли зустрічається із Ф'юрі.
Олександр запевняє, що Тайсон його вважає маленьким боксером, хоча на ринзі побачить, що помилився.