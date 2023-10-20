"Невероятно люблю, этого пузатого красавца": Усик забавно ответил о чувствах к Фьюри

Все меньше времени остается до официального объявления боя Усик – Фьюри. Будущие соперники обменялись любезностями в адрес друг друга.

"Жадное пузо" неоднократно делал словесные выпады в адрес Александра Усика. Но все эти унижения и оскорбления не вывели из равновесия украинского чемпиона.

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Усик тонко потролил Фьюри

Во время недавнего интервью у Александра Усика поинтересовались, какие чувства у него к напыщенному чемпиону WBC. Украинец еще раз потролил своего соперника, признавшись в любви к Фьюри.

Что я хотел бы сказать Фьюри? Я его просто невероятно люблю, этого пузатого красавца,

– ответил Усик.

Также обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе поблагодарил своих фанатов.

Спасибо за поддержку. Спасибо, что вы продолжаете следить за тем, что я делаю, поддерживать, критиковать, любить и ненавидеть. Благодарю вас за это, вы невероятны,

– сказал Усик.

Напомним, что 28 октября "Жадное пузо" проведет бой против звезды UFC Фрэнсиса Нганну. По завершении выставочного поединка будет объявлена дата битвы Усик – Фьюри. Кстати, Александр своими глазами посмотрит бой "Цыганского короля" против Нганну. Впрочем, украинский чемпион не верит в успех бойца ММА.