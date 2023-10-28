"Король с голой задницей": Усик подколол болтливого Тайсона Фьюри

Александр Усик поделился своими ожиданиями от боя против Тайсона Фьюри. Украинский чемпион нашел слабое место напыщенного британца.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик специально прилетел в Саудовскую Аравию, чтобы собственными глазами посмотреть бой Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну. В кулуарах украинец уже успел встретиться со своим будущим соперником и весело пообщаться.

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Усик залез в голову Фьюри

Сразу после мегафайта в Эр-Рияде будет объявлена дата "Боя века" между Усиком и Фьюри. Во время общения с репортерами Усик сообщил, что "Жадное пузо" не желает сражаться 23 декабря. Однако украинец настроен решительно.

Тайсон Фьюри много говорит. Тайсон Фьюри пытается залезть мне в голову. Но я у него в голове. Тайсон, я у тебя в голове, я это знаю. Я знаю, что ты боишься, я знаю, что ты не хочешь боксировать со мной 23 декабря. Но ты будешь боксировать, и ты будешь бит,

– подчеркнул Усик.

Украинский чемпион немного потролил напыщенного "Цыганского короля", который преждевременно надел корону.

"У меня есть путь, по которому я иду. В спорте мне нечего терять. Я знаю, что у меня есть возможность второй раз боксировать за абсолют, и я очень благодарен Господу Богу за то, что он дает мне такой шанс.

Мне нечего терять, совершенно нечего. Я могу стать чемпионом еще раз в крузервейте, в хевивейте. Ему есть что терять, потому что он назвал себя королем. Но король с голой задницей. Извиняюсь", – сказал Усик.

Ранее Усик обратился к Фрэнсису Нганну и попросил его осторожничать с Фьюри. Ведь "Жадное пузо" нужен нашему боксеру целым и невредимым на 23 декабря.