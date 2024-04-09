Отрабатывает удары в голову: Усик активно готовится к бою против Фьюри – видео с тренировки

В Эр-Рияде 18 мая состоится битва за звание абсолютного чемпиона мира в "королевской" весовой категории. За него будут соревноваться непобедимые боксеры Александр Усик и Тайсон Фьюри.

Оба спортсмена сейчас находятся в тренировочных лагерях. Они готовятся почти полностью в закрытом режиме и лишь иногда делятся с болельщиками краткой информацией или же устраивают игры разума между собой.

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Усик находится в отличной форме

Недавно видео с тренировок публиковал Тайсон Фьюри. Он в присущем себе стиле пренебрежительно обращался к Александру Усику, хотя при этом не выглядел слишком убедительно во время тренировочной сессии.

Украинский боксер в очередной раз продемонстрировал, что он идет другим путем. Усик показал упражнение, где отрабатывает удары по боксерской груше, при этом выглядит очень сконцентрированным и ни словом не упомянул своего будущего оппонента.

Усик готовится к бою с Фьюри: смотрите видео

. В "бою века" на кону будут стоять титулы WBC, WBA, WBO и IBF. Победитель станет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте в эпоху четырех поясов.

Напомним, что ранее Александр Усик поделился ожиданиями от поединка. Он заявил, что для него на первом месте будет стоять результат, а будет это победа нокаутом или по очкам – не имеет значения.