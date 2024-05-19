Усик попал в больницу после победы над Фьюри: что случилось с абсолютным чемпионом

Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в хевивейте с 1999-го года. Украинский боксер неожиданно не появился на пресс-конференции после победы над Тайсоном Фьюри.

Боксеры провели 12-раундовый поединок. Победителя поединка определили только судьи и их записки. Двое судей отдали победу Усику 115:112 и 114:113, а один рефери был на стороне Тайсона – 1113:1114.

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Благодаря судейским запискам Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте с 1999-го года после Леннокса Льюиса.

После поединка боксеры должны были пообщаться с прессой. На пресс-конференцию пришел только Фьюри. Известный инсайдер Майкл Бенсон сообщил, что Усик сразу после поединка поехал в больницу.

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Отметим, что у Фьюри еще будет шанс отобрать пояса у украинца. В октябре 2024-го у боксеров должен состояться реванш, на который согласился Усик. Поэтому Тайсон, который делал шоу на ринге в Саудовской Аравии, не делает из поражения в первом бою какую-то трагедию.