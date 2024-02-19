На бой Усик - Фьюри могут назначить больше судей: в чем причина и кто инициатор

Глава организации WBC Маурисио Сулейман выступил с революционной идеей накануне боя за звание абсолютного чемпиона мира. Он считает, что поединок между Усиком и Фьюри должны судить больше рефери.

В феврале в Эр-Рияде должен был состояться бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. По его итогам определился бы новый абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе.

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Больше судей на бой

Однако встречу перенесли из-за травмы, который во время спарринга получил рассечение над глазом. Теперь известно, что поединок сместили на 18 мая. Это только добавляет ажиотажа к этому бою.

Интересное предложение предложил президент WBC Маурисио Сулейман. Он считает, что из-за важности этого поединка для мирового бокса организаторы должны увеличить количество судей.

Это моя рекомендация. Бокс – это спорт, в котором очень трудно добиться изменений. Мы традиционалисты. Я буду продолжать выдвигать это предложение. Мы предлагали использовать пять судей или шесть судей. У нас есть система удаленного подсчета очков, которая используется для обучения и оценки судей ринга со всего мира. Чем больше судей оценивают бой, тем меньше вероятность неправильного решения. У каждого может быть неудачный вечер. Если у двух судей сложный бой, то один раунд может изменить весь результат. Но если у вас больше судей, то вероятность неправильного счета сводится к минимуму. Сейчас у нас самый большой бой за последние 25 лет в супертяжелом весе. Так что мы должны постараться сделать все возможное,

– отметил Сулейман.

Достижения Усика и Фьюри

Отметим, что у Усика стопроцентный процент побед на профессиональном уровне – 21-я в 21-м поединке. Из них 14 Александр завершал нокаутом. Свой последний бой Усик провел в августе 2023 года, отправив Даниэля Дюбуа в нокаут в девятом раунде

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В свою очередь Тайсон тоже остается непобежденным. Фьюри победил в 34-ти боях из 35-ти на профессиональном уровне (24 – нокаутом) и расписал ничью с Деонтеем Уайлдером.