Поход в церковь и 15 спарринг-партнеров: Лапин рассказал о подготовке Усика к бою с Фьюри

Александр Усик не афиширует свою подготовку к бою за абсолют против Тайсона Фьюри. Завесу секретности немного приоткрыл директор украинского чемпиона Сергей Лапин.

До боя века остается меньше месяца. Поэтому подготовка в тренировочном лагере чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика в полном разгаре.

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Сколько стоит тренировочный лагерь Усика

Сергей Лапин, спортивный директор "Usyk Team", координирует подготовку Александра. Он рассказал, что Усик проводит спарринги уже несколько месяцев. Определенное время тренеры уделили внимание физическим нагрузкам. В процессе подготовки к бою команда Усика привлекла 15 спарринг-партнеров.

Также Лапин рассказал о распорядке работы в тренировочном лагере. Украинский боксер имеет только один день на отдых.

Воскресенье – выходной. Обычно это поход в церковь. И подготовка к следующей рабочей неделе,

– сообщил Лапин.

По информации спортивного директора, организация тренировочного лагеря дело не из дешевых. В зависимости от страны бюджет достигает сотен тысяч долларов.

Напомним, что бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 18 мая в Эр-Рияде. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.