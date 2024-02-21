Сербский супертяжеловес Санел Хасанович, который работал в тренировочном лагере Александра Усика перед перенесенным поединком украинца с Тайсоном Фьюри, дал свой прогноз на предстоящий бой. Он выделил украинского боксера.

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Усик – Фьюри: очередной прогноз на бой: Усик Фьюри: очередной прогноз на бой

"Мне очень понравился опыт пребывания в лагере Александра Усика. Кроме возможности тренироваться с чемпионом мира, я получил большой заряд уверенности и значительно улучшил боксерские навыки.

Усик – настоящий чемпион, думаю, он победит Фьюри. Он не обращает на себя так много внимания, как Тайсон, в это время он тяжело работает в зале", – заявил он.

Усик – Фьюри: главное Фьюри: главное

Поединок Александра Усика против Тайсона Фьюри состоится 18 мая 2024 года в Эр-Рияд, Саудовская Аравия.

Напомним, что в начале февраля Фьюри получил рассечение во время тренировки. Поединок, который был запланирован на 17 февраля, перенесли.

После этого команда украинского боксера настояла на новом пункте в контракте – Фьюри будет подлежать штрафным санкциям в случае отмены боя с Усиком.

Бой переносят уже не впервые. Сначала его запланировали на декабрь 2023 года, но после боя с Нганну в октябре Тайсон решил взять больше времени на восстановление.