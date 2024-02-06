Победитель боя за абсолют Усик - Фьюри получит специальный пояс: уникальное фото
Источник:инстаграм TURKI ALALSHIKH
Уже 17 февраля поклонники бокса наконец-то должны были увидеть долгожданный бой за абсолют между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Однако в начале февраля "Цыганский король" получил травму, которая отсрочила противостояние.
2 февраля болтливый британец получил серьезное рассечение над правым глазом во время одного из спаррингов. Эта травма Фьюри помешала провести встречу с Усиком в последний зимний месяц начала 2024-го года.
Интересно "Это был бы цирк, а не бой": Фьюри хотел драться с Усиком 17 февраля, несмотря на рассечение
Пояс уже ждет своего чемпиона
Поединок за абсолют был перенесен на 18 мая, когда наконец определят победителя в лобовом противостоянии в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
В команде Александра размышляли над сохранением даты боя 17 февраля, изменив соперника. Шла речь о непобедимом хорвате Филиппе Хрговича. Но не сложилось. Боксерское шоу 17 февраля официально отменили.
Организаторы боя за абсолют уже даже изготовили специальный пояс для победителя противостояния Усик – Фьюри. Глава Главного управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх похвастался поясом в своих соцсетях.
Специальный пояс для победителя боя Усик – Фьюри / Фото из инстаграмма TURKI ALALSHIKH
Интересно, что Турки Аль аш-Шейх ранее рассказывал, что Тайсон хотел выйти на ринг 17 февраля даже с рассечением. Однако организатор боя отказал британцу это делать.
"Цыганский король" извинился перед Усиком из-за переноса поединка, но впоследствии заговорил в своих соцсетях о каких-то проблемах у украинца. В видео Фьюри в традиционном стиле заговорил о победе и попытался запугать Александра глубоким нокаутом.
Но Усик не из пугливых. Украинский чемпион мира выложил новый постер боя с обновленной датой поединка с Фьюри в адском стиле.К слову. Если Фьюри еще раз захочет избежать встречи с Усиком, то будет вынужден заплатить 10 миллионов евро штрафа.