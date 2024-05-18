Поединок на глазах звезд спорта: Роналду и Джошуа приехали на бой Усик – Фьюри

Александр Усик и Тайсон Фьюри прибыли на арену в Саудовской Аравии за несколько часов до очного поединка. Также на "Kingdom Arena" стягиваются немало звезд спорта.

В столицу Эр-Рияд слетелись не только болельщики из разных уголков планеты. Энтони Джошуа и Криштиану Роналду не смогли проигнорировать приглашение на долгожданный поединок между Усиком и Фьюри.

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Звезды спорта уже прибывают на бой Усик – Фьюри

Звезды спорта разместились на трибунах друг возле друга и уже успели поделиться мыслями накануне поединка в Саудовской Аравии.

Роналду и Джошуа приехали на бой Усик – Фьюри

Также на арену уже прибыл боксер Дерек Чисора.

Усик и Фьюри друг за другом тоже приехали за несколько часов до поединка. Александр прибыл на место боя с талисманом, который ему когда-то подарила его дочь.

Бой Усик – Фьюри начнется не раньше 00:30 (по Киеву). Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, опубликует результат и интересные комментарии, моменты вокруг встречи. Где смотреть поединок узнайте – по ссылке.

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