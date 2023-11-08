Фьюри хотел драться 23 декабря: известно, кто настоял на переносе поединка с Усиком

Бой за абсолют между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком должен был состояться 23 декабря 2023 года. Все пошло кувырком после неубедительной победы "Цыганского короля" над Фрэнсисом Нганну.

Многие эксперты и звезды бокса были уверены, что судьи незаслуженно отдали победу Фьюри. Чтобы избежать еще большего позора в поединке с украинским чемпионом, представители "Жадного пуза" в один голос заявили о переносе "Боя века".

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Уоррен: Тайсону нужен был перерыв

Со-промоутер "Цыганского короля" Фрэнк Уоррен признался, что именно он настоял на переносе поединка. Свое решение боксерский менеджер мотивировал усталостью Фьюри.

"Поединок с Усиком уже начался. Мы объявим его очень скоро. Тайсон после боя с Нганну сказал на ринге: "Готовьтесь к 23 декабря". Я тот, кто это остановил. Я сказал, что этого не будет. Фьюри провел 12-недельный тренировочный лагерь после долгого перерыва, я думаю, что после последнего боя против Чисоры, в декабре прошлого года, он уже через неделю вернулся в зал.

Так что Фьюри усердно работает. Это умственная и физическая нагрузка. Он не может продолжать перезагружать свое тело. Нужен перерыв. К тому же все согласны, что у него было тяжелый бой с Нганну. Так что Тайсону нужно несколько недель отдохнуть", – заявил Уоррен.

Кроме того, Уоррен анонсировал официальное объявление боя Усик – Фьюри. Это событие произойдет очень скоро. Место проведения боя за абсолют остается неизменным – Эр-Рияд.