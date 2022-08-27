Фьюри может победить Усика и Джошуа в течение одного вечера бокса, – тренер Тайсона

Тайсон Фьюри готов отложить свою пенсию ради поединка с Александром Усиком. Однако он не спешит с официальным решением из-за смерти двоюродного брата.

Стюард: Мне интересен любой поединок Тайсона

Шугар Хилл Стюард, тренер Тайсона Фьюри поделился мыслями о возможном бое его подопечного против Александра Усика или Энтони Джошуа.

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Мне интересен любой поединок Тайсона. 100%. Это все большие бои, они многое значат для меня. Неважно, сколько поясов на кону. Каждый бой велик. Нет смысла говорить, какой из них больше,

– сказал тренер.

Фрэнк Уоррен, промоутер Тайсона, говорил, что Фьюри ему сказал: "Могу побить Джошуа и Усика в течение одного вечера бокса". Стюард заявил, что согласен с этим утверждением.

"Я тоже это говорил. Фьюри украл мою цитату, потому что я говорил это еще до него. Да, говорили. Без неуважения к обоим боксерам, но действительно чувствую, что Фьюри может победить их в течение одного вечера бокса", – добавил. Стюард.

Возвращение Фьюри на ринг