Фьюри может победить Усика и Джошуа в течение одного вечера бокса, – тренер Тайсона
Источник:SecondsOut
Тайсон Фьюри готов отложить свою пенсию ради поединка с Александром Усиком. Однако он не спешит с официальным решением из-за смерти двоюродного брата.
Стюард: Мне интересен любой поединок Тайсона
Шугар Хилл Стюард, тренер Тайсона Фьюри поделился мыслями о возможном бое его подопечного против Александра Усика или Энтони Джошуа.
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Мне интересен любой поединок Тайсона. 100%. Это все большие бои, они многое значат для меня. Неважно, сколько поясов на кону. Каждый бой велик. Нет смысла говорить, какой из них больше,
– сказал тренер.
Фрэнк Уоррен, промоутер Тайсона, говорил, что Фьюри ему сказал: "Могу побить Джошуа и Усика в течение одного вечера бокса". Стюард заявил, что согласен с этим утверждением.
"Я тоже это говорил. Фьюри украл мою цитату, потому что я говорил это еще до него. Да, говорили. Без неуважения к обоим боксерам, но действительно чувствую, что Фьюри может победить их в течение одного вечера бокса", – добавил. Стюард.
Возвращение Фьюри на ринг
- Тайсон Фьюри уже дважды объявлял об окончании своей карьеры. Сначала – перед поединком, а потом – после того, как ненадолго объявил о своем возвращении в августе.
- Однако он может выйти на ринг Александра Усика, который бросил ему вызов после победы над Энтони Джошуа.
- Тайсон из-за своих промоутеров сообщил WBC, что все же решил продолжать выступления в боксе. Однако боксерская организация отложила официальное объявление об этом решении до 2 сентября.
- Он не спешит с официальным обращением из-за смерти своего двоюродного брата.