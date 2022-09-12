Альварес сделал прогноз на возможный бой Усик – Фьюри: кому Канело предпочел
Источник:Boxing Scene
Александр Усик защитил чемпионские титулы в реванше против Энтони Джошуа. Теперь украинский боксер хочет боя за звание абсолютного чемпиона мира.
Альварес: Усику будет очень тяжело в этом поединке
После второго боя Усик-Джошуа в боксерском сообществе уже начали ставить свои прогнозы на бой за абсолют между украинцем и Тайсоном Фьюри. Хотя еще ни одного согласования на поединок с обладателем пояса WBC еще нет.
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Мексиканский боксер Сауль Альварес оставил свой прогноз на этот потенциальный поединок. Он отметил обоих боксеров. Отдал честь Усику, но уверен, что Тайсон имеет все, чтобы нанести Александру поражение и забрать все титулы.
Усик действительно отличный боксер, я за ним давно слежу. Классный боксер с очень широким набором навыков в ринге. Но мне кажется, что Тайсон Фьюри имеет все для победы, а также габариты и такие же умения. Думаю, Усику будет очень тяжело в этом поединке,
– сказал Альварес.
Фьюри не хочет боя с Усиком в 2023 году
- Еще на ринге после боя с Энтони наш боксер заявил, что хочет подраться против Фьюри или не будет боксировать вообще. Тайсон раскритиковал реванш Усик – Джошуа и заверил, что избил бы обоих бойцов всего за один вечер.
- После чего между "Цыганским королем" и украинцем было несколько горячих ответов на заявления обоих по бою за абсолют.
- Британец призвал Усика провести поединок в декабре 2022 года. Но украинский чемпион мира не собирается возвращаться на ринг быстрее 2023, ведь его беспокоят старые травмы. В таких словах Тайсон нашел ложь.
- Фьюри сделал предложение Джошуа по бою, на которое получил одобрительный ответ. Энтони успеет подготовиться к бою в декабре этого года.
- Переговоры приостановлены из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II.
- Хотя ранее менеджер украинца Эгис Климас рассказал, что Фьюри дал согласие на бой с Усиком.