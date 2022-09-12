Альварес сделал прогноз на возможный бой Усик – Фьюри: кому Канело предпочел

Александр Усик защитил чемпионские титулы в реванше против Энтони Джошуа. Теперь украинский боксер хочет боя за звание абсолютного чемпиона мира.

Альварес: ​​Усику будет очень тяжело в этом поединке

После второго боя Усик-Джошуа в боксерском сообществе уже начали ставить свои прогнозы на бой за абсолют между украинцем и Тайсоном Фьюри. Хотя еще ни одного согласования на поединок с обладателем пояса WBC еще нет.

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Мексиканский боксер Сауль Альварес оставил свой прогноз на этот потенциальный поединок. Он отметил обоих боксеров. Отдал честь Усику, но уверен, что Тайсон имеет все, чтобы нанести Александру поражение и забрать все титулы.

Усик действительно отличный боксер, я за ним давно слежу. Классный боксер с очень широким набором навыков в ринге. Но мне кажется, что Тайсон Фьюри имеет все для победы, а также габариты и такие же умения. Думаю, Усику будет очень тяжело в этом поединке,

– сказал Альварес.

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