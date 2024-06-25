Будет убедительная победа: экс-чемпион сделал смелый прогноз на реванш Усик – Фьюри

Украинский боксер Александр Усик в мае стал первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте в эпоху четырех поясов. В битве за это звание он одолел до этого непобедимого Тайсона Фьюри.

Прошло уже более, чем месяц с того события, однако боксерское сообщество до сих пор обсуждает тот эпохальный бой. Эксперты анализируют выступление обоих бойцов и делают прогнозы на предстоящий реванш.

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Усик не оставит шансов сопернику

Своими мыслями относительно второй битвы в Эр-Рияде поделился бывший чемпион мира по версии WBC в крузервейте Тони Беллью. Он заявил, что был уверен в победе украинца в первом бою и спрогнозировал убедительный триумф Александра Усика в реванше:

Я был убежден, что Усик одолеет Фьюри и Александр победил Тайсона в манере, которой я раньше не видел, ведь он прессинговал в бою и был агрессором против боксера, который значительно превосходил его в габаритах. Я думаю, что в реванше Усик встанет на заднюю ногу и убедительно выиграет практически все раунды.

Британец добавил, что действующий абсолют хевивейта имеет прекрасные навыки защиты, поэтому уверен, что Тайсон Фьюри не сможет нанести много точных мощных ударов.

"Если Усик не захочет пропустить удар, то он его не пропустит. Посмотрите его бой против Мурата Гассиева. Гассиев – замечательный панчер, но он не смог нанести мощный удар Усику", – сказал Белью.

. Реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря.

Напомним, что в первом бою украинский боксер одержал победу раздельным решением судей – 115:112, 113:114, 114:113.