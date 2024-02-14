Чемпион мира спрогнозировал, как закончится бой Усик – Фьюри

Чемпион мира по боксу в 2021 году Юрий Захареев поделился мыслями относительно поединка Александра Усика против Тайсона Фьюри. Он дал свой прогноз на бой.

Украинский боксер убежден, что Александр Усик точно одержит победу. Он считает, что Фьюри боится своего соперника.

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Также он высказался относительно хода боя:

"Думаю, что Усик. Наверное, Усик будет на дистанции работать, потому что в ближней дистанции, думаю, ему будет очень тяжело, так как Фьюри со всеми своими соперниками падает, висит на них все время, не дает им работать.

Думаю, Усик все время будет работать на дистанции, на ножках, будет использовать обманные маневры, будет выводить из равновесия и просто будет бить его за все те слова плохие, которые он записывал. Думаю, за все это он получит".

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