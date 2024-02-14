Чемпион мира спрогнозировал, как закончится бой Усик – Фьюри
Источник:"ТАЙК МАЙСОН"
Чемпион мира по боксу в 2021 году Юрий Захареев поделился мыслями относительно поединка Александра Усика против Тайсона Фьюри. Он дал свой прогноз на бой.
Украинский боксер убежден, что Александр Усик точно одержит победу. Он считает, что Фьюри боится своего соперника.
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Усик – Фьюри: как закончится бой
Также он высказался относительно хода боя:
"Думаю, что Усик. Наверное, Усик будет на дистанции работать, потому что в ближней дистанции, думаю, ему будет очень тяжело, так как Фьюри со всеми своими соперниками падает, висит на них все время, не дает им работать.
Думаю, Усик все время будет работать на дистанции, на ножках, будет использовать обманные маневры, будет выводить из равновесия и просто будет бить его за все те слова плохие, которые он записывал. Думаю, за все это он получит".
Усик – Фьюри: главное
- Около двух недель до боя Фьюри объявил о его отсрочке. Причиной стало то, что во время спарринга он получил рассечение.
- Теперь в контракте появился новый пункт – Фьюри будет оштрафован, если он снова отменит бой против Александра Усика. Этот раздел появился по требованию украинской стороны.
- Бой перенесли уже во второй раз. Сначала бой должен был состояться в декабре 2023 года. Но после поединка с Франсисом Нганну в октябре британец решил взять больше времени на восстановление.
- Поэтому теперь бой состоится 18 мая 2024 года в Эр-Рияд, Саудовская Аравия.