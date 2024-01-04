Бывший чемпион мира поделился своим мнением по поводу современного бокса. Он выделил бойцов, которые, по его мнению, сейчас лучшие.
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Тройка лучших боксеров от Мейвезера
По словам легендарного Флойда Мейвезера, сейчас на ринге есть 3 боксера, которые выделяются среди других. Что интересно, места среди них не нашлось ни одному спортсмену из "королевской" весовой категории.
Сейчас в боксе есть только три больших имени — Каннело Альварес, Райан Гарсия и Джервонта Дэвис,
– сказал Мейвезер.
Смотрите видео с речью Мейвезера о лучших боксерах
Достижения тройки боксеров, которую выбрал Мейвезером
- Канело Альварес – абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (провел 64 боя, в которых одержал 60 побед)
- Райан Гарсия – американский боксер, одержавший 24 победы в 25 поединках на профессиональном уровне (единственное поражение от Джервонты Дэвиса), а также 215 раз триумфовал среди любителей в 231 бою
- Джервонта Дэвис – чемпион мира по версии WBA в легком весе. Провел 29 поединков на профессиональном уровне – все победы.