Бой Усик – Фьюри будет бесплатно показан в Украине: заявление от промоутера Александра
Источник:ютуб-канал Box Office
Александр Красюк заверил, что украинцам не придется платить за просмотр поединка за звание абсолютного чемпиона. Промоутер украинского поделился деталями организации встречи.
В августе прошлого года Александр Усик во второй раз победил Энтони Джошуа. Это позволило украинцу остаться чемпионом в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF.
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Этот результат открывает перед Александром путь к бою за звание абсолютного чемпиона. Соперником должен стать Тайсон Фьюри, которому принадлежит пояс WBC.
Об организации боя рассказал промоутер Усика Александр Красюк. Он назвал возможное место его проведения и объяснил, в чем проблема проведения поединка в Саудовской Аравии.
Мы действительно уже сейчас планируем этот поединок в Лондоне на "Уэмбли". Забронирован стадион на 29 апреля специально для этого мероприятия. И действительно, мы планировали организовать этот поединок в Саудовской Аравии. Но сложились обстоятельства таким образом, что возникли какие-либо финансовые или организационные сложности. Саудиты нам не подтверждают дату 29 апреля. Вернее, несколько раз подтверждали, а сейчас уже нет. Они говорят о своей готовности организовать этот поединок аж осенью, а это невозможно,
– заявил Красюк.
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Также Александр поделился деталями трансляции в Украине. Он заверил болельщиков бокса, что поединок Усик – Фьюри пройдет на бесплатной платформе.
Исходя из опыта прошедшей трансляции, у нас нет оснований что-либо менять. Наша страна все еще в беде, борется с агрессором и воюет. Поэтому наша задача будет внести свой вклад в моральный дух. Этот поединок точно не будет транслироваться в платных форматах. Мы уже проговорили с промоутером Фьюри о том, что мы обязаны использовать этот поединок как платформу для призыва помощи Украине, для сбора средств на помощь нуждающимся украинцам. Я не встретил даже малейшей нотки непонимания с их стороны. Они еще с первых дней войны активно сотрудничают с послом Украины в Великобритании,
– объяснил Александр.
Когда сойдутся Усик и Фьюри
- Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мог пройти в декабре прошлого года, однако Александр отказался драться в 2022-м из-за повреждений.
- После этого Тайсон решил поискать нового соперника на 3 декабря. Сначала он вызвал на сражение Джошуа, но тот не подписал контракт.
- Выбор пал на Чисору, которого "Цыганский король" победил в десятом раунде.
- Ожидается, что Усик и Фьюри должны встретиться в конце апреля 2023 года, скорее всего, 29-го.
- Оба боксера еще не проигрывали в своей карьере: украинец победил во всех 20 поединках, Фьюри выиграл 32 боя при одной ничьей.
- Если же бой с Тайсоном вырвется, то команда Усика будет организовывать ему обязательную защиту против Даниэля Дюбуа.