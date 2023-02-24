Ровно год назад Россия начала полномасштабную войну против Украины. Фашистские войска нарушили государственную границу нашей страны с целью оккупировать наши территории и совершить геноцид украинцев.

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В тот день чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик находился за пределами Украины, но через два дня вернулся на Родину. В годовщину борьбы за независимость боксер записал обращение к землякам.

Сегодня 365 дней со дня вторжения в Украину Российской Федерации. И 365 раз в Библии написано: "Не бойтесь, потому что я с вами". Господь говорил: "Тот, кого вы обидите, будет плакать. И он будет просить меня о помощи. И я помогу ему. Поэтому бойтесь слез тех, кого вы оскорбили". Народ Украины, хочу обратиться именно к тебе. Я хочу поблагодарить всех, кто встал на защиту страны – от мала до велика, ребят, девочек и всех и каждого. Нам говорили, что нас возьмут через три дня, что нас не будет – все это просто слова. Мы устояли. Мы продолжаем стоять. И мы непременно победим. Народ Украины, слава Богу за все! И Слава Украине! Вы – сила, вы – мощь и вас не победить,

– говорится в обращении Александра.

Отметим, что по возвращении в Украину Усик вступил в ряды территориальной обороны для защиты Киева и области. Впрочем, через месяц боксер покинул страну для подготовки к бою с Энтони Джошуа.

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После этого Александр продолжал оказывать помощь Украине в финансовом и гуманитарном плане. Также Усик стал послом благотворительной платформы UNITED24 по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского.

После победы над Джошуа украинец оставил при себе пояса WBA, WBO и IBF. Теперь Александра ждет бой за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри. Ожидается, что он пройдет в апреле в Саудовской Аравии или Великобритании.