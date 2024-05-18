Усик – Фьюри: полный андеркард боксерского супершоу в Эр-Рияде
В субботу, 18 мая, в столице Саудовской Аравии состоится долгожданный бой Тайсона Фьюри и Александра Усика. Непобежденные боксеры сразятся за абсолютное чемпионство в королевском дивизионе.
Вечер бокса в Эр-Рияде начнется в 19:00. В рамках грандиозного шоу состоится еще девять интересных поединков, пишет 24 Канал.
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Кто будет драться в андеркарде боя Усик – Фьюри
Александр Усик будет не единственным украинцем, который будет участвовать в вечере бокса. Даниэль Лапин проведет бой против португальца Октавиу Пудивитра. Боксеры сразятся за вакантный титул чемпиона по версии WBA Intercontinental в полутяжелом весе. В профессиональной карьере Лапина 9 побед в 9 поединках.
Также в рамках мегашоу состоятся два титульных поединка. Джей Опетая и Майрис Бриедис определят чемпиона мира по версии IBF в тяжелом весе. А Джо Кордина и Энтони Какаче проведут бой за пояс чемпиона мира по версии IBF во втором полулегком весе.
Список боев андеркарда Усик – Фьюри
- Тайсон Фьюри – Александр Усик, бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе
- Джей Опетая – Майрис Бриедис, бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в тяжелом весе
- Джо Кордина – Энтони Какаче, бой за титул чемпиона мира по версии IBF во втором полулегком весе
- Сергей Ковалев – Робин Сафар, рейтинговый бой в тяжелом весе
- Фрэнк Санчес – Агит Кабаел, рейтинговый бой в супертяжелом весе
- Марк Чемберлен – Джошуа Олувасеун, рейтинговый бой в легком весе
- Мозес Итаума – Илья Мезенцев, рейтинговый бой в супертяжелом весе
- Айзек Лоу – Хассибула Ахмади, рейтинговый бой в полулегком весе
- Даниэль Лапин – Октавио Пудивитр, бой за вакантный титул чемпиона по версии WBA Intercontinental в полутяжелом весе
- Дэвид Ньика – Михаэль Зайтц, рейтинговый бой в тяжелом весе
Все поединки андеркарда будет транслировать медиасервис MEGOGO. Главный бой вечера Усик – Фьюри начнется не раньше 00:30 по киевскому времени. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Усик – Фьюри.